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08:58, 31 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 21 год назад расправу над беременной подругой

В Красноярске будут судить мужчину, задушившего беременную подругу в 2003 году

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске суд рассмотрит дело против 44-летнего местного жителя, расправившегося с беременной женщиной 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 октября 2003 года в торговом павильоне на улице Партизана Железняка нашли женщину без признаков жизни со следами насилия. Пострадавшая была на пятом или шестом месяце беременности. Следователи возбудили дело по пункту «г» части 2 статьи 105 УК РФ, но найти причастных к совершению преступления не удалось. Тогда расследование приостановили.

Однако в 2024 году следователи получили информацию о причастности жителя Красноярска к расправе. После задержания он признал вину. Выяснилось, что в ночь на 6 октября 2003 года обвиняемый пришел в торговый павильон, где продавцом работала его подруга. Они поссорились. Тогда мужчина схватил шнур и начал душить пострадавшую. Она не выжила. Сначала во время расследования он отрицал свою причастность и утверждал, что провел ночь с другой девушкой.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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