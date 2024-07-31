Россиянина приговорили к 20 годам за попытку отравить предназначенную для военных воду

В Алтайском крае мужчину приговорили к 20 годам за отравление воды для военных

В Алтайском крае 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, который пытался отравить предназначенную для военных воду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые четыре годам мужчина проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям 30, 275 («Покушение на государственную измену») и 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, через социальные сети мужчина вышел на связь с украинцами, которые вербовали для проведения диверсий в России. Во время общения с ними осужденный неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции. Позже он решил помочь Украине и сорвать подготовку отдельных российских военнослужащих и подразделений к выполнению боевых задач и отправке в зону конфликта.

Подсудимый взял токсичные опасные химические вещества, которые могут вызвать отравление и даже летальный исход. После этого он добавил их в воду, которая была на полевой кухне для военных. Происходящее россиянин снимал на видео, которое отправил кураторам. Его план не был доведен до конца, поскольку эту воду не использовали для готовки или питья.

О задержании осужденного стало известно в сентябре 2023 года.

