Российские предприниматели рассказали о минусах работы на себя

«Консоль.Про»: предприниматели назвали нестабильный доход минусом работы на себя

Главным минусом работы на себя российские предприниматели назвали нестабильный доход. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» пишут «Известия».

Такой нюанс ведения бизнеса назвали 37 процентов опрошенных. Самозанятые и индивидуальные предприниматели также отмечали трудности с поиском клиентов (26 процентов), зависимость от подписания контрактов (19 процентов) и стертые границы между работой и личной жизнью (17 процентов).

Более четверти респондентов (29 процентов) рассказали, что не вернутся к работе на другого человека. От работы по найму предпринимателей останавливает невозможность влиять на размер своего заработка (29 процентов) и нежелание подчиняться начальству (28 процентов). При этом почти треть опрошенных согласилась бы вернуться к работе на других, если им предложат хорошую зарплату.

Довольны и скорее довольны своим выбором работы на себя больше половины предпринимателей — 32 и 28 процентов соответственно. Респондентам нравится в такой занятости возможность самим определять свой график (33 процента) и независимость от руководства (31 процент).

По данным ВЦИОМ, 10 процентов россиян считают себя предпринимателями. С 2008 года доля тех, кто называет себя бизнесменами, выросла в 2,5 раза. При этом 92 процента опрошенных положительно относятся к людям, занимающимся мелким и средним бизнесом.