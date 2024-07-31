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19:50, 31 июля 2024Моя страна

Российские школьники завоевали золотые медали на экономической олимпиаде в Гонконге

Российские школьники взяли три золота, серебро и бронзу на олимпиаде в Гонконге

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Команда российских школьников завоевала пять из пяти медалей на Международной олимпиаде по экономике IEO 2024, которая проходила в Гонконге. Информацию об этом приводит сообщество экономистов-олимпиадников «Олмат» в Telegram.

Три золотые медали взяли Антон Бортников, Анна Малакшанидзе и Дарья Голубева. Трое школьников также получили приз в категории «Best in Economics. В свою очередь, серебряную медаль завоевал школьник Андрей Ленглер, а бронзу получил Вардан Погосян. Еще один приз в категории «Best in Finance» дали Антону Бортникову и Анне Малакшанидзе.

Таким образом, при подведении итогов международной олимпиады, команда из России стала третьей в общем зачете. Церемония награждения прошла 30 июля.

VII Международная олимпиада по экономике стартовала 22 июля и проходила в Гонконге до 31 июля. Команды участвовали в очном и дистанционном форматах. В мероприятии могли принять участие школьники 16-18 лет со знанием английского. Задания на олимпиаде давали на три темы: экономика, финансовая грамотность и бизнес.

Ранее российские школьники завоевали на 10-й Европейской географической олимпиаде, проходившей в Сербии, четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Президент России Владимир Путин поздравил призеров с успешным выступлением.

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