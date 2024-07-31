Глава Минтранса Старовойт признал деградацию федеральных дорог и пообещал ремонт

Российские власти признали деградацию федеральных дорог и пообещали сделать их ремонт приоритетом во время реализации нового транспортного нацпроекта. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

Глава ведомства представил два связанных с транспортом национальных проекта, которые стартуют с 2025 года — «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». В рамках этих проектов в России планируют строить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Петербургом, развивать Большой Северный морской путь, федеральную дорожную сеть, железнодорожную инфраструктуру, общественный транспорт и обеспечить безопасность дорожного движения.

Однако депутат Госдумы Виталий Ефимов предложил сосредоточиться именно на ремонте существующих дорог, а строительство отложить «на потом» — в противном случае может развалиться то, что есть. «К сожалению, с 2020 году наблюдаем деградацию федеральной дорожной сети. Это отмечают губернаторы и ГИБДД. Решение этой задачи ставим в приоритет, так это прописано и в указе президента», — подтвердил глава Минтранса Роман Старовойт.

Министр добавил, что некоторые федеральные трассы получают лишь половину необходимого финансирования. Уже начатые объекты достроят, и только по завершении работ будет принято решение о старте новых больших проектах на федеральной дорожной сети. При этом Старовойт намерен выполнить поручение президента построить к 2030 году 50 новых обходов городов.

Ранее прокуратура Татарстана признала некоторые участки платной трассы М-12 небезопасными. Специалисты выяснили, что на автодороге не хватает ограждений и дорожного знака 1.27, предупреждающего о выходе на дорогу животных.