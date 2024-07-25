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13:33, 25 июля 2024Экономика

Трассу М-12 признали небезопасной

Прокуратура Татарстана: часть трассы М-12 не соответствует ГОСТу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Прокуратура Татарстана признала некоторые участки платной трассы М-12 небезопасными. Об этом стало известно «Коммерсанту».

«В ходе проверки выяснилось, что на участке трассы не хватает ограждений и дорожного знака 1.27, предупреждающего о выходе на дорогу животных. Ограждения и знаки предусмотрены обязательным ГОСТом 52289», — рассказали в ведомстве. Прокуратура потребовала от госкомпании «Автодор» установить на трассе соответствующие знаки и ограждения.

Отмечается, что сейчас знаки уже установлены. Однако ситуацию с ограждениями в «Автодоре» не прокомментировали. Неизвестно, когда они появятся на трассе и по какой причине их не было на момент открытия дороги.

Ранее сообщалось, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году.

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      Александра Качан
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