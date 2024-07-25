Трассу М-12 признали небезопасной

Прокуратура Татарстана: часть трассы М-12 не соответствует ГОСТу

Прокуратура Татарстана признала некоторые участки платной трассы М-12 небезопасными. Об этом стало известно «Коммерсанту».

«В ходе проверки выяснилось, что на участке трассы не хватает ограждений и дорожного знака 1.27, предупреждающего о выходе на дорогу животных. Ограждения и знаки предусмотрены обязательным ГОСТом 52289», — рассказали в ведомстве. Прокуратура потребовала от госкомпании «Автодор» установить на трассе соответствующие знаки и ограждения.

Отмечается, что сейчас знаки уже установлены. Однако ситуацию с ограждениями в «Автодоре» не прокомментировали. Неизвестно, когда они появятся на трассе и по какой причине их не было на момент открытия дороги.

Ранее сообщалось, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году.