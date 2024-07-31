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10:44, 31 июля 2024Бывший СССР

Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ у Новомайорского

ТАСС: ВС России сорвали ротацию ВСУ в районе Новомайорского

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие группы тяжелых мобильных снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота России сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил командир отделения подразделения, передает ТАСС.

«Ротация была в населенном пункте Новомайорское. Дистанция была от тысячи до 1,3 тысячи метров. Заметили в тепловизионный бинокль, как спускаются по лесополке четверо человек», — сказал он.

По его словам, бойцы ВСУ несли что-то большое. Командир предположил, что это была сумка, палки или бревна. В результате российские силы сорвали ротацию, а украинские войска оказались в замешательстве и сбежали, добавил он.

31 июля офицер ВСУ признал, что российские войска продвинулись в сторону города Константиновка в ДНР. Кроме того, он отметил, что для украинских сил сложилась сложная ситуация на кураховском направлении.

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      Кристина Есикова
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