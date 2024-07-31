Офицер ВСУ Алекс: российские войска продвинулись в сторону Константиновки в ДНР

Российские войска продвинулись в сторону города Константиновка в Донецкой народной республике. Успех Армии России в своем Telegram-канале признал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«У противника не без успехов, фактически началась битва за населенный пункт Константиновка», — написал он. Кроме того, украинский военный отметил, что для ВСУ сложилась сложная ситуация на кураховском направлении.

Днем ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») сообщал, что российские военные продвинулись на покровском направлении и закрепились на окраинах населенного пункта Константиновка. Кроме того, по данным «РВ», бойцы Армии России заняли участок южнее Ивано-Дарьевки и Спорного на северском направлении.