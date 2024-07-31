Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 31 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ признали продвижение российских войск в ДНР

Офицер ВСУ Алекс: российские войска продвинулись в сторону Константиновки в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись в сторону города Константиновка в Донецкой народной республике. Успех Армии России в своем Telegram-канале признал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«У противника не без успехов, фактически началась битва за населенный пункт Константиновка», — написал он. Кроме того, украинский военный отметил, что для ВСУ сложилась сложная ситуация на кураховском направлении.

Днем ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») сообщал, что российские военные продвинулись на покровском направлении и закрепились на окраинах населенного пункта Константиновка. Кроме того, по данным «РВ», бойцы Армии России заняли участок южнее Ивано-Дарьевки и Спорного на северском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о единовременной выплате решившим служить в зоне СВО по контракту

      Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ у Новомайорского

      В российском городе мужчина выстрелил из пистолета в 17-летнюю девушку

      Джиджи Хадид снялась в кожаных трусах для модных брендов

      Россияне назвали самые зеленые города страны

      Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем

      В крупнейшей экономике Европы наметилась стагнация

      Хуситы назвали убийство главы политбюро ХАМАС террористическим преступлением

      В ВСУ признали продвижение российских войск в ДНР

      Президент Ирана прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше