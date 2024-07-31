Российские военные сбили украинский дрон «Баба-яга» с помощью приманки

«Страна.ua»: ВС России сбили украинский дрон «Баба-яга» с помощью приманки

Российские военные сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что поразить украинский беспилотник Вооруженным силам (ВС) России удалось с помощью приманки. В качестве нее был взят сгоревший автомобиль.

«Замаскированную сгоревшую "буханку" установили в лесу, внутрь поместили окопные свечи, чтобы они создавали эффект нагретого двигателя. Рядом ждали стрелки с приборами ночного видения, которым удалось сбить дрон», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы устроили на харьковском направлении засаду гексакоптеру ВСУ «Баба Яга». Российские военнослужащие минировали ранее подбитый автомобиль, который попытался атаковать дрон. Когда беспилотник опустился на минимальную высоту для сброса взрывчатки, ложную цель подорвали, тем самым уничтожив «Бабу Ягу».