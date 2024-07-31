Российским подросткам вынесли приговор по делу о расправе над семиклассницей

В Петербурге осудили двух подростков, убивших семиклассницу ради самоутверждения

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении двух несовершеннолетних подростков, которые расправились с семиклассницей три месяца назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Илью Т. и Анфису Р. признали виновными по пункту «г» части 3 статьи 158 («Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств») и пунктам «в» и «ж» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ. Их приговорили к семи и шести годам воспитательной колонии соответственно. Процесс проходил в закрытом режиме.

По данным главка Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, осужденные решили пойти на преступление ради собственного самоутверждения. Выбрав в качестве жертвы общую 13-летнюю знакомую, они выкопали яму для ее последующего захоронения в лесном массиве у поселка Парголово. 30 апреля злоумышленники пригласили школьницу якобы на пикник в заранее подготовленное место, где Илья нанес по ее голове удары молотком. После этого подростки переместили тело девочки в яму и написали ее маме, чтобы запутать следы.

Вскоре женщина обратилась в полицию по факту пропажи дочери. Подозреваемые в преступлении подростки были задержаны в начале мая.

Ранее на Урале вынесли приговор трем подросткам, насиловавшим учеников в спецшколе №124 в Екатеринбурге.