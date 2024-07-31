Дудящий в пакет и пляшущий российский мэр попал на видео с дополненной реальностью

Мэр Белоярского района ХМАО Маненков станцевал с пакетом во рту и попал на видео

Дудящий в пакет и пляшущий мэр Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Маненков попал на видео с элементами дополненной реальности. Кадры с пакетом во рту мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах чиновник издает пакетом звуки, похожие на свист птицы и звучание русских народных инструментов. Кроме того, он станцевал подобие народного танца. На видео заметны следы монтажа — оно было дополнено стикером в виде бутылки кваса, которая, предположительно, закрывает емкость с алкоголем.

«Сегодня отмечается интересный культурный праздник -- День необычных музыкальных инструментов (...). Представил вам игру на эксклюзивном инструменте из подручного материала — полиэтиленовом пакете. Он давно заменил народные инструменты — берестовые и глиняные свистульки. Звук пакет дает ничуть не хуже», — написал в блоге Маненков.

Сергей Маненков и ранее становился героем новостей. Так в июне он поздравил подписчиков с Днем гармонии видео с танцами в лодке. За публикуемые видео Маненкова прозвали самым жизнерадостным мэром России.