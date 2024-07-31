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15:36, 31 июля 2024Силовые структуры

Российский суд отправил под стражу гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

Суд в Петербурге арестовал до 29 сентября украинца по делу о шпионаже для СБУ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Речь идет об Игоре Бондарчуке, уточняет ТАСС. По данным следствия, в 2023 году он добровольно согласился на сотрудничество с СБУ в части сбора информации о подразделениях государственных учреждений и органов власти в Петербурге и Ленинградской области. Собранные им сведения могли быть использованы против безопасности России.

Сейчас в отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он пробудет под арестом до 29 сентября.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил содержание под стражей в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова по делу о шпионаже.

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      Олеся Мицкевич
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