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16:05, 30 июля 2024Силовые структуры

Обвиненному в шпионаже украинцу продлили арест в России

В Петербурге суд продлил содержание под стражей украинца по делу о шпионаже

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил содержание под стражей в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Мужчина пробудет под стражей до 1 октября. По версии следствия, в апреле-мае 2022 года он по заданию иностранной разведки собрал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил России на территории одной из областей Украины и передал эти сведения представителю Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по делу о государственной измене.

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