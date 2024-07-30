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12:39, 30 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала выполнявшего задания украинской спецслужбы россиянина

В Ростовской области задержали мужчину за выполнение заданий спецслужбы Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, в апреле 2024 года мужчина передал украинской стороне данные, которые могли использоваться против Вооруженных сил (ВС) России и повлечь ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Также мужчина получил от куратора инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) и начал приобретать компоненты. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного средства связи, через которые он общался с противниками, а также элементы СВУ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») и части 1 статьи 30 и статьи 223.1 («Подготовка к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ФСБ задержала мужчину за передачу данных о ВС РФ Украине.

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