ФСБ задержала выполнявшего задания украинской спецслужбы россиянина

В Ростовской области задержали мужчину за выполнение заданий спецслужбы Украины

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, в апреле 2024 года мужчина передал украинской стороне данные, которые могли использоваться против Вооруженных сил (ВС) России и повлечь ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Также мужчина получил от куратора инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) и начал приобретать компоненты. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанного средства связи, через которые он общался с противниками, а также элементы СВУ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») и части 1 статьи 30 и статьи 223.1 («Подготовка к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ФСБ задержала мужчину за передачу данных о ВС РФ Украине.

