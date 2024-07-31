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06:48, 31 июля 2024Россия

Российский танкист рассказал о феноменальной точности пушки танка Т-80

Наводчик Космос: пушка танка Т-80 обладает феноменальной точностью стрельбы

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Оператор-наводчик танка Т-80БВ с позывным Космос рассказал о феноменальной точности пушки танка Т-80, применяющегося в ходе специальной военной операции. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Сегодня выезжали на полигон, провели выверку танка, проверили пушку боем, как правильно она бьет. Все четко, если надо — белке в глаз попадем», — сказал танкист. Он добавил, что технику проверяли на полигоне после ремонта, танк подорвался на мине во время боя, ему оторвало каток.

В Минобороны рассказали, что мотострелки группировки войск «Восток» под прикрытием танков Т-80БВ захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе Константиновки. Штурмовики воспользовались эффектом неожиданности и ворвались в окопы, украинские военные оказались не готовы дать отпор атаке.

В ведомстве добавили, что ВСУ пытались остановить технику огнем артиллерии и минометов, однако грамотные действия командиров и мастерство механиков-водителей танков позволили выполнить задачу без потерь личного состава.

Накануне в Минобороны сообщили, что Армия России заняла населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Марина Совина
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