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20:30, 31 июля 2024Наука и техника

Samsung рассказала об успехе новых флагманов

Продажи смартфонов Samsung Galaxy S24 превысили продажи линейки Galaxy S23

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Южнокорейская корпорация Samsung заявила об успешных продажах актуальных флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

В отчете за второй квартал 2024 года компания заявила, что телефоны серии Galaxy S24 обогнали по продажам устройства линейки Galaxy S23 за тот же период. В частности, поставки флагманов новейшей серии были выше в первом и втором кварталах, чем продажи девайсов Galaxy S23.

«Люди продолжили покупать телефоны серии Galaxy S24 спустя месяцы после их запуска», — отметили журналисты медиа. Смартфоны новой серии появились на рынке в конце января. По оценке фирмы Hana Financial Securities, продажи линейки Galaxy S23 достигли показателя 31,1 миллиона штук за год. Скорее всего, продажи Galaxy S24 достигнут уровня 35 миллионов единиц.

По словам журналистов SamMobile, Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra оказались первыми смартфонами Samsung, которые получили семилетнюю поддержку обновлениями Android и патчами безопасности. Аппараты в зависимости от региона вышли с процессорами Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3.

В конце июля аналитики Canalys заявили, что во втором квартале 2024 года доля Samsung на рынке смартфонов достигла 18 процентов. Корейская компания стала лидером рынка, на втором месте расположилась Apple.

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      Андрей Ставицкий
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