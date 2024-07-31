Система ПВО сработала в российском регионе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Брянской областью и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам чиновника, при попытке атаки беспилотника нет ни разрушений, ни пострадавших.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. (...) Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в блоге Богомаз.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино Белгородской области шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали в многоквартирный дом.