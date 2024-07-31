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09:25, 31 июля 2024Россия

Система ПВО сработала в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в небе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Брянской областью и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, при попытке атаки беспилотника нет ни разрушений, ни пострадавших.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. (...) Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в блоге Богомаз.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино Белгородской области шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали в многоквартирный дом.

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      Марк Леонов
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