Система ПВО сработала в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в небе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Брянской областью и уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, при попытке атаки беспилотника нет ни разрушений, ни пострадавших.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. (...) Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в блоге Богомаз.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино Белгородской области шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали в многоквартирный дом.