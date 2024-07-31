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12:28, 31 июля 2024Силовые структуры

Следователи установили личности нападавших на прохожих подростков-мигрантов

СК установил личности нападавших на сверстников в Мытищах подростков-мигрантов
Начало событий в новости СК расследует дело о хулиганстве против подростков-мигрантов в российском городе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи установили личности подростков-мигрантов из «шариатского патруля», которые нападали на сверстников и прохожих в Мытищах и снимали свои похождения на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

По данным агентства, все фигуранты родом из Таджикистана. С двумя проводятся следственные действия, третьего разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось, что на происходящее уже обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия, однако не исключено, что в деле добавятся и другие статьи.

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      Анна Габай
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