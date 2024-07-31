СК расследует дело о хулиганстве против подростков-мигрантов в российском городе

СК расследует дело о хулиганстве против подростков-мигрантов в Мытищах

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело против группы агрессивных подростков-мигрантов, которая нападает на сверстников, избивает их, оскорбляет окружающих и снимает все это на видео для социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о трех видео, снятых и опубликованных молодыми людьми. На первом видео снято нападение подростков на прохожих, на втором — кадры с улыбающимися вооруженными террористами, а на третьем — предполагаемый лидер подростков использует нецензурную лексику и обещает навести порядок вместе с друзьями. Очевидцы неоднократно замечали у хулиганов электрошокеры. Отмечается, что в пабликах установили личности агрессивных мигрантов, их страницы в соцсетях и места их проживания.

На происходящее уже обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия, однако не исключено, что в деле добавятся и другие статьи.

Ранее сообщалось, что в Иркутске шестеро подростков, в том числе и трое несовершеннолетних, попали под суд за нападение на сверстников на автобусной остановке и расправу с 15-летним юношей.