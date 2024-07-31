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14:52, 31 июля 2024Бывший СССР

Слова властей Украины о мире и переговорах объяснили

Скориков: власти Украины манипулируют словами о мире для успокоения украинцев

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Власти Украины манипулируют словами о готовности к миру и переговорам для того, чтобы компенсировать усталость украинцев от конфликта. Такое заявление сделал заведующий отделом Украины Института стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и политолог Иван Скориков в разговоре с «Известиями».

По словам Скорикова, украинская власть осознает усталость украинцев от военных действий, мобилизации, проблем с экономикой и энергетикой в стране и потому вводит «умиротворительные» и успокоительные нарративы.

Украина, по его мнению, столкнулась с несоответствием милитаристического настроения государства и реальности о том, что падения России не случилось, а «заманить» украинцев в ряды Вооруженных сил не получилось.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил о том, что не доверяет словам Украины о готовности к переговорам.

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