Скориков: власти Украины манипулируют словами о мире для успокоения украинцев

Власти Украины манипулируют словами о готовности к миру и переговорам для того, чтобы компенсировать усталость украинцев от конфликта. Такое заявление сделал заведующий отделом Украины Института стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и политолог Иван Скориков в разговоре с «Известиями».

По словам Скорикова, украинская власть осознает усталость украинцев от военных действий, мобилизации, проблем с экономикой и энергетикой в стране и потому вводит «умиротворительные» и успокоительные нарративы.

Украина, по его мнению, столкнулась с несоответствием милитаристического настроения государства и реальности о том, что падения России не случилось, а «заманить» украинцев в ряды Вооруженных сил не получилось.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил о том, что не доверяет словам Украины о готовности к переговорам.