Смерч разбросал самолеты в аэропорту Татарстана

Смерч разбросал самолеты в аэропорту Бегишево в Нижнекамске и попал на видео

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске Республики Татарстан смерч разбросал в стороны самолеты и вертолеты. Последствия непогоды в российском регионе попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В результате удара стихии четыре учебных самолета Diamond-42 оказались повреждены. На видео запечатлен момент, как смерч переворачивает один самолет, а также меняет местоположения еще нескольких. Кроме того, повреждения получили вертолет и административные здания. Смерч снес крыши, обшивку домов и местами выбил окна.

Ранее парамедик и спасатель Максим Штыб перечислил правила поведения, которые помогут спастись от смерча, если стихия застала человека под открытом небом. «Если смерч застиг вас на улице, следует уходить под защиту капитальных зданий, а также держаться подальше от рекламных тумб, деревьев и всего того, что может быть унесено смерчем и вас ударить», — рассказал он.