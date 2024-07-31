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15:21, 31 июля 2024Ценности

Снуп Догг рассказал о любви к сумкам и показал их содержимое

Рэпер Снуп Догг показал, что носит в сумке красное вино и джойстик для Xbox

Кадр: Vogue / YouTube

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) рассказал о любви к сумкам и показал их содержимое. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале модного журнала Vogue.

По словам артиста, в его гардеробе присутствует огромная коллекция сумок. «Я люблю сумки, рюкзаки, дамские сумочки, сумки-тоуты. Думаю, у меня их меньше тысячи, скорее больше пятисот», — признался он.

При этом 52-летний исполнитель отметил, что всегда носит в сумке духи, бутылку красного вина собственного производства, джойстик для игровой приставки Xbox и печенье. Кроме того, в ней всегда лежат ювелирные украшения, деньги и iPad.

Ранее содержимое своей сумки показала американская хип-хоп-исполнительница Карди Би. Оказалось, что знаменитость носит с собой прозрачную косметичку с детскими уходовыми средствами.

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      Мария Винар
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