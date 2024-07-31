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15:36, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о купании медведей на оживленном пляже в России не подтвердилось

Сообщение о купании медведей на оживленном пляже в России не нашло подтверждения

Кадр: Страница Светланы Фокиной во «ВКонтакте»

В соцсетях в конце июля начало распространяться сообщение о том, что медведица с медвежатами якобы пришла на оживленный пляж в России. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

Один из подобных постов был опубликован на странице пользователя «ВКонтакте». Юзер разместил видео, на котором было видно, как три хищника купаются в воде у песчаного берега, а вокруг них — отдыхающие. Позднее животные покинули пляж, скрывшись в кустах.

В подписи к посту было указано, что видео снято на Байкале, однако точно установить, где и когда именно оно было сделано, не представляется возможным. «Люди и медведи купаются вместе. И что характерно, все трезвые!» — сказано в комментарии.

Однако, к примеру, в сообществе Бурприроднадзора, Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, во «ВКонтакте» данные по поводу приведенного инцидента отсутствуют.

В действительности данная видеозапись не является актуальной — она активно тиражировалась в соцсетях и региональных СМИ еще в 2022 году. Тогда утверждалось, что оно было снято около населенного пункта Горячинск. Никаких подробностей случившегося не раскрывалось.

Выход медведей на Байкале к людям — не редкость. Так, в сентябре прошлого года жителей товарищества «Железнодорожник» вблизи Северобайкальска республики Бурятия внезапно потревожило семейство медведей — оно попыталось пробраться в дом. Местных жителей в случае обнаружения дикого хищного животного просят срочно обращаться в службу спасения.

Сообщение о том, что медведица с медвежатами пришла на оживленный пляж в России, не получило распространения в СМИ и тиражировалось исключительно в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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