Треть россиян столкнулась с одной причиной соседских конфликтов

KP.RU: треть россиян пожаловалась на соседей, захламляющих подъезд

Треть россиян пожаловалась на соседей, загромождающих лестничную площадку. С такой проблемой столкнулись 35 процентов респондентов, говорится в материале KP.RU.

Многие жильцы многоквартирных домов привыкли оставлять в тамбуре и подвале личные вещи — велосипеды, коляски, стройматериалы, грязную обувь и даже мусор, из-за которого по подъезду разносится зловонный запах.

7 процентов опрошенных газетой читателей признаются, что входят в число тех соседей, кто захламляет места общего пользования. Другого способа хранить крупногабаритные вещи они не видят: лишнего места в маленькой студии или «однушке», по их словам, нет, а современная планировка зачастую не предусматривает в квартире ни балкона, ни коридора.

В то же время больше половины участников опроса (56 процентов) заявили, что их соседи чистоплотны и не перегораживают проходы между этажами. 2 процента россиян отметили, что не видят в этом проблемы либо незнакомы с ней — такие респонденты, к примеру, проживают в частных домах.

Ранее опрос показал, что своим соседям доверяет 79 процентов россиян, а 62 процента респондентов оказывали им помощь. Чаще всего это просьба выручить с ремонтом, советом или деньгами.