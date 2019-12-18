Россияне похвастались дружбой с соседями

Своим соседям доверяют 79 процентов россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 46 процентов респондентов похвастались знакомством практически со всеми соседями по подъезду, 36 процентов знают только их небольшую часть или не знают никого. Эта доля выше среди тех, кто снимает квартиру — 58 процентов.

Не доверяют соседям 18 процентов жителей многоквартирных домов. Среди арендаторов жилья данный показатель выше — 28 процентов. Также подозрительностью отличаются жители городов-миллионников — 25 процентов.

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За последний год здоровались с соседями 86 процентов жителей многоквартирных домов, однако только 34 процента проводили с ними свободное время или рассказали о дружбе. Не общались с соседями на бытовые темы 31 процент опрошенных, а не взаимодействовали при решении общедомовых вопросов 43 процента респондентов.

Больше половины россиян, живущих в многоквартирных домах, за последние пару лет помогали соседям — 62 процента. Чаще всего обращаются за помощью в ремонте (12 процентов), советом или поддержкой, а также за материальной помощью (по восемь процентов). Небольшая часть жильцов по просьбе соседей ходили в магазин, присматривали за детьми или животными и помогали носить тяжелые вещи.

Ранее власти рассмотрели поправки в Гражданский кодекс, согласно которым российских дачников могут на законодательном уровне обязать терпеть соседей, поскольку, по мнению чиновников, шум и дым от костров являются неотъемлемой частью загородной жизни.

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