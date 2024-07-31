Старший советник Байдена покинет Белый дом

Старший советник Байдена Анита Данн покинет Белый дом на следующей неделе

Старший советник президента США Анита Данн покидает администрацию Белого дома. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

«Она служила нашей стране в трех администрациях и бесчисленных кампаниях кандидатов на всех уровнях», — отметил он. Американский лидер подчеркнул, что Данн была ключевым высокопоставленным членом команды, которая помогла победить на выборах в 2020 году.

Байден добавил, что глубоко ценит советы и дружбу Данн. По его словам, в дальнейшем он также будет полагаться «на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы».

По данным CNN, Данн покинет Белый дом на следующей неделе.

21 июля 2024 года Джо Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.