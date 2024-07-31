США допустили создание нового сухопутного маршрута в обход России

О'Брайен: США могут создать маршрут из Центральной Азии в обход России

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из государств Центральной Азии на мировые рынки в обход России и Китая. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, его слова приводит РИА Новости.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай», — высказался он, объяснив, что в случае создания нового маршрута через Армению или Азербайджан, государства Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам, и их зависимость от России и Китая уменьшится.

Ранее Джеймс О'Брайен заявил, что США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. Помимо этого, он похвалил «храбрые шаги» премьер-министра государства Никола Пашиняна по разрыву отношений с Москвой.