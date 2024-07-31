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14:18, 31 июля 2024Мир

США опровергли осведомленность о подготовке атаки на главу политбюро ХАМАС

Блинкен заявил о непричастности США к смерти главы политбюро ХАМАС Хании
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Lisa Marie David / Globallookpress.com

США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию. Осведомленность Вашингтона о подготовке атаки опроверг госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNA.

«Очень сложно строить предположения, и за многие годы я усвоил, что никогда не стоит строить предположения о том, какое влияние одно событие может оказать на другое», — ответил дипломат на вопрос о последствиях атаки.

Ранее представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за атаку на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС лежит на Израиле и США, поскольку она согласована с Вашингтоном.

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      Семен Александров
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