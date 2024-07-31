США опровергли осведомленность о подготовке атаки на главу политбюро ХАМАС

Блинкен заявил о непричастности США к смерти главы политбюро ХАМАС Хании

США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию. Осведомленность Вашингтона о подготовке атаки опроверг госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNA.

«Очень сложно строить предположения, и за многие годы я усвоил, что никогда не стоит строить предположения о том, какое влияние одно событие может оказать на другое», — ответил дипломат на вопрос о последствиях атаки.

Ранее представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за атаку на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС лежит на Израиле и США, поскольку она согласована с Вашингтоном.