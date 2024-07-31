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19:15, 31 июля 2024Бывший СССР

Стали известны подробности обысков в парламенте Молдавии

«Sputnik»: обыски в парламенте Молдавии связаны с госизменой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обыски в парламенте Молдавии связаны с подозрениями в государственной измене, передает издание «Spuntik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что речь идет о сотруднике парламента страны и работнике пограничной полиции, которые обвиняются в сборе информации и заговоре против страны. По словам представителей прокуратуры, один из работников парламента передал сотруднику одного из посольств информацию, которая может быть использована против республики.

Ранее стало известно, что в Молдавии спецназ, Служба информации и безопасности (СИБ) и прокуратура проводят обыски в кабинете главы юридического департамента парламента и депутата от правящей партии Иона Крянгэ.

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