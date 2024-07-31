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10:59, 31 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии спецназ начал проводить обыски в парламенте

Служба информации и безопасности Молдавии проводит обыски в парламенте

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Молдавии спецназ, Служба информации и безопасности (СИБ) и прокуратура проводят обыски в кабинете главы юридического департамента парламента Иона Крянгэ. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik-Молдова».

Пресс-секретарь СИБ Даниела Мынзат заявила, что сейчас проводятся процессуальные действия по уголовному делу под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с преступностью и особыми делами. Она также сообщила, что в течение дня вернется с более подробной информацией.

Иона Крянгэ — депутат от правящей партии Молдавии PAS. Сегодня парламент собрался на последнее заседание весенне-летней сессии.

Ранее в Молдавии возобновили уголовное дело в отношении решившего стать президентом экс-генпрокурора. В прокуратуре уточнили, что фигурантами дела также являются двое сотрудников прокуратуры, которых обвинили в причастности к незаконному освобождению банкира Вячеслава Платона.

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