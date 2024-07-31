ВСУ усиливают гарнизон Харькова и формируют новые резервы в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют новые резервы в Харьковской области, которые могут быть использованы для возможного контрнаступления. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«В городе замечены наемники, тероборона и нацистские части», — сообщил канал со ссылкой на источники. Сообщается, что украинская армия усиливает гарнизон Харькова, а в ночное время по улицам города передвигается военная техника.

Наращивание контингента ВСУ также отмечают в Чугуеве и других населенных пунктах региона. По данным источника, командование украинской армии может планировать накопить силы, чтобы отрезать российские части в Харьковской области от границы.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в области подожгли уже около 40 машин военных и сотрудников территориальных центров комплектования. По его словам, все преступления были раскрыты.