Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:41, 31 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

Time: Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом конфликта на Украине

Фото: Reuters

Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом конфликта на Украине, передает журнал Time.

Как отмечают журналисты, ссылаясь на бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, Харрис, встретившись с Зеленским в Германии менее чем за неделю до начала проведения специальной военной операции (СВО), сообщила украинскому лидеру о неизбежности конфликта. Тогда Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции и отправить оружие. Оба его предложения были отклонены.

В публикации отмечается, что вице-президент не посещала Украину с начала СВО, а проявления ее сочувствия к положению Украины журналисты называют «формальными и соответствующими протоколу».

Ранее издание Politico сообщило, что в случае избрания на пост главы Белого дома Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и в отношении Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Условия ипотеки для айтишников поменяли. Кто теперь не сможет взять кредит по низкой ставке?

      Мощный пожар в строящейся российской школе попал на видео

      Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта

      Российские школьники завоевали золотые медали на экономической олимпиаде в Гонконге

      Российским подросткам вынесли приговор по делу о расправе над семиклассницей

      48-летняя Тина Канделаки снялась топлес

      Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

      Замедлению российской экономики нашли объяснение

      В России испытают краску для маскировки в ИК-диапазоне

      В США признали нехватку денег для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше