Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

Time: Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом конфликта на Украине

Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом конфликта на Украине, передает журнал Time.

Как отмечают журналисты, ссылаясь на бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, Харрис, встретившись с Зеленским в Германии менее чем за неделю до начала проведения специальной военной операции (СВО), сообщила украинскому лидеру о неизбежности конфликта. Тогда Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции и отправить оружие. Оба его предложения были отклонены.

В публикации отмечается, что вице-президент не посещала Украину с начала СВО, а проявления ее сочувствия к положению Украины журналисты называют «формальными и соответствующими протоколу».

Ранее издание Politico сообщило, что в случае избрания на пост главы Белого дома Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и в отношении Украины.