Стоимость ремонта деградировавших дорог в России оценили

Эксперт Тимофеев: на ремонт федеральных дорог в России заложено 13 трлн рублей

На ремонт деградировавших федеральных дорог в России заложено 13 триллионов рублей из бюджета. Стоимость обновления трасс оценил кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с «Российской газетой».

«Особенно беспокоит качество дорог, прилегающих к федеральным и нуждающимся в ямочном ремонте», — отметил специалист. По словам Тимофеева, их плохое состояние тормозит трафик грузов, а также обороты и бизнес-процессы компаний.

Протяженность опорных федеральных трасс в стране достигает 66,2 тысячи километров. В единую опорную сеть включены и железные дороги, порты, речные магистрали, аэропорты, пропускные пункты и крупнейшие транспортно-логистические центры. В ремонте нуждаются от 54 до 80 процентов наиболее нагруженных федеральных дорог, подчеркнул эксперт.

Восстанавливать автодороги почти вдвое дешевле, чем строить новые. Так, строительство одного километра дороги первой категории в 2022 году стоило 129 миллионов рублей, а его реконструкция — 70,2 миллиона рублей.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт признал деградацию российских федеральных дорог и пообещал их отремонтировать. Глава ведомства заявил, что в новых транспортных нацпроектах упор будет сделан на восстановление старой, а не на строительство новой инфраструктуры.