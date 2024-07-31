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19:02, 31 июля 2024Путешествия

Стюардесса уволилась из-за просьбы сменить прическу и подала в суд на авиакомпанию

PYOK: стюардесса с ирокезом уволилась из Jet2 из-за просьбы сменить прическу

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Стюардесса уволилась из авиакомпании Jet2 и подала на нее в суд из-за просьбы работодателя сменить прическу. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

52-летняя Мэрион Маккей, построившая успешную карьеру в полиции, решила устроиться бортпроводником в Jet2, но проработала там всего год. В июле 2023 года руководство перевозчика организовало выборочную проверку униформы и внешнего вида членов экипажа, и ирокез Маккей стал для него проблемой. Менеджер сообщил стюардессе, что ей придется изменить прическу, чтобы она соответствовала единым стандартам авиакомпании.

Маккей посчитала такое требование желанием изменить ее личность и написала заявление об увольнении. Более того, бортпроводница подала иск против авиакомпании, обвинив ее в дискриминации. По ее словам, коллег-мужчин с похожими прическами не просили сменить стиль.

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В июле 2024 года суд отклонил иск Маккей, пояснив, что у ответчика была «разумная и уважительная причина» просить у стюардессы изменить прическу, поскольку она нарушала единую политику перевозчика. По данным источника, после Jet2 женщина устроилась на работу в железнодорожную компанию, где зарабатывает больше, чем на прежнем месте.

В декабре 2022 года стюардесса ирландской авиакомпании Aer Lingus засудила работодателя за сексуализацию образа бортпроводниц. Она заявила, что некоторые детали в новой униформе усиливают «сексистские стереотипы» и «унижают ее достоинство».

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      Марина Черняк
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