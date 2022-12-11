Стюардесса засудила авиакомпанию за слишком сексуальную униформу

Стюардесса Aer Lingus пожаловалась на авиакомпанию из-за «слишком сексуальной» униформы

Стюардесса ирландской авиакомпании Aer Lingus засудила работодателя за сексуализацию образа бортпроводниц. Об этом сообщает The Sun.

Как уточняет источник издания, сотрудница перевозчика Элизабет Барри (Elizabeth Barry), проработавшая в Aer Lingus более 30 лет, подала жалобу в Комиссию по трудовым отношениям. Женщина заявила, что некоторые детали в новой униформе стюардесс, введенной в 2020 году, усиливают «сексистские стереотипы» и «унижают ее достоинство».

Например, к таковым стюардесса отнесла три отверстия в виде лепестков на блузке, которые «обнажают кожу чуть выше левой груди», и туфли на высоком каблуке, которые «слишком сильно ассоциируются с женской сексуальностью».

Барри также заявила, что униформа для бортпроводников мужчин была гораздо удобнее и практичнее, и посчитала, что компания дискриминировала сотрудников по половому признаку. Тем не менее представители Aer Lingus ответили, что нет никаких оснований считать, что стюардесса была подвергнута дискриминации, пока работала в авиакомпании.

Во время судебных слушаний Барри сама согласилась с тем, что униформа мужчин и женщин должна отличаться. Кроме того, судья напомнил, что персонал перевозчика принимал участие в разработке униформы еще до того, как она была введена в эксплуатацию. В связи с этим жалобу стюардессы признали необоснованной.

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