Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:15, 11 декабря 2022Путешествия

Стюардесса засудила авиакомпанию за слишком сексуальную униформу

Стюардесса Aer Lingus пожаловалась на авиакомпанию из-за «слишком сексуальной» униформы

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Стюардесса ирландской авиакомпании Aer Lingus засудила работодателя за сексуализацию образа бортпроводниц. Об этом сообщает The Sun.

Как уточняет источник издания, сотрудница перевозчика Элизабет Барри (Elizabeth Barry), проработавшая в Aer Lingus более 30 лет, подала жалобу в Комиссию по трудовым отношениям. Женщина заявила, что некоторые детали в новой униформе стюардесс, введенной в 2020 году, усиливают «сексистские стереотипы» и «унижают ее достоинство».

Например, к таковым стюардесса отнесла три отверстия в виде лепестков на блузке, которые «обнажают кожу чуть выше левой груди», и туфли на высоком каблуке, которые «слишком сильно ассоциируются с женской сексуальностью».

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Барри также заявила, что униформа для бортпроводников мужчин была гораздо удобнее и практичнее, и посчитала, что компания дискриминировала сотрудников по половому признаку. Тем не менее представители Aer Lingus ответили, что нет никаких оснований считать, что стюардесса была подвергнута дискриминации, пока работала в авиакомпании.

Во время судебных слушаний Барри сама согласилась с тем, что униформа мужчин и женщин должна отличаться. Кроме того, судья напомнил, что персонал перевозчика принимал участие в разработке униформы еще до того, как она была введена в эксплуатацию. В связи с этим жалобу стюардессы признали необоснованной.

В октябре национальный авиаперевозчик Пакистана Pakistan International Airlines выпустил инструкции по ношению нижнего белья для бортпроводников. Новые правила возмутили членов экипажа авиаперевозчика и многих пользователей сетей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Песков назвал невыполнение Минских соглашений предтечей спецоперации
Евросоюз потребовал убрать баррикады в Косово
Путин обсудил с Эрдоганом ситуации вокруг Украины и Сирии
Путин и Эрдоган обсудили по телефону создание газового хаба в Турции
Объем валютных вкладов россиян достиг минимума с 2008 года
Эрдоган предложил начать вывоз другой продукции через зерновой коридор
Очевидцам удалось отбить 16-летнюю россиянку у педофила
Никита Ефремов назвал отличительную особенность москвичей
Стюардесса засудила авиакомпанию за слишком сексуальную униформу
Последствия ДТП с груженной мандаринами фурой на трассе в России попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.