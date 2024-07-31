Суд продлил срок следствия по делу собиравшего военные данные о России француза

Собиравший военные сведения француз Винатье останется под арестом до 5 сентября

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил срок следствия по уголовному делу гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), собиравшего военные данные о России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По данным агентства, срок следствия был продлен до 5 сентября. Сам француз останется под арестом на тот же период.

Винатье проходит обвиняемым по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. По данным следствия, он несколько лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, а также занимался целенаправленным сбором сведений о военной и военно-технической деятельности РФ.

