Сына российского экс-судьи Кондрат приговорили к 20 годам за организацию четырех расправ

В Москве сыну экс-судьи Кондарт дали 20 лет за организацию четырех убийств

Московский областной суд приговорил сына бывшего заместителя генпрокурора и экс-судьи Арбитражного суда города Елены Кондрат Николая к 20 годам лишения свободы за организацию четырех расправ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, все началось четыре года назад. Сначала осужденный расправился со своим водителем Кириллом Игитханяном. Его обнаружили под Луховицами с ножевыми ранениями. Затем он едва не расправился с предпринимательницей, которая выиграла тендеры, обыграв возлюбленную фигуранта. Следующей жертвой молодого человека стал владелец здания, некий бизнесмен, у которого фигурант арендовал офис. Злоумышленник решил расправиться с мужчиной, потому что захотел завладеть его недвижимостью.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал 20 лет лишения свободы для Николая Кондрата. По мнению стороны обвинения, вина осужденного полностью доказана. По версии следствия, Николай Кондрат организовал четыре расправы, три из них не довел до конца. Он также обвиняется в умышленном уничтожении имущества и похищении документов.