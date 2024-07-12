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07:53, 12 июля 2024Силовые структуры

Сына российской экс-судьи захотели приговорить к 20 годам за организацию расправ

Прокурор запросил 20 лет для сына экс-судьи Кондрат за организацию убийств

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Прокурор запросил 20 лет колонии строгого режима для сына бывшего заместителя генпрокурора и экс-судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат Николая. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению стороны обвинения, вина осужденного полностью доказана. По версии следствия, Николай Кондрат организовал четыре расправы, три из них не довел до конца. Он также обвиняется в умышленном уничтожении имущества и похищении документов. Для его сообщника Григория Воскресенского прокурор запросил 11 лет лишения свободы.

Следователи считают, что Кондрат и Воскресенский организовали расправу над водителем сына бывшей судьи. Сторона обвинения полагает, что в 2020 году Кондрат планировал организовать еще три покушения, в том числе на судью Арбитражного суда Москвы Елену Махалкину. Это было связано с деятельностью его мамы. Однако преступления не были доведены до конца из-за его задержания в 2022 году.

В 2023 году его мать Елену Кондрат приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 77 миллионов 964 тысячи рублей по делу о взятке в 50 тысяч долларов.

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