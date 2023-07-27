Бывшую судью Елену Кондрат отправили в колонию за взятку

Московскую судью Елену Кондрат приговорили к 9 годам колонии за взятку

В Мосгорсуде вынесли приговор бывшей судье Московского арбитражного суда Елене Кондрат по делу о взятке. Об этом в четверг, 27 июля, Ленте.ру рассказала официальный представитель столичный прокуратуры Людмила Нефедова.

Суд приговорил Кондрат к девяти годам колонии и штрафу в 77 миллионов 964 тысяч рублей. Осужденной также запрещено занимать должности в судах в течении пяти лет после окончания срока. Гособвинение настаивало на более жестком приговоре для Кондрат в 11,5 лет и штрафу в 254 миллиона рублей.

Как установил суд, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о непривлечении к субсидиарной ответственности участников дела. Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.