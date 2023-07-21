Гособвинение запросило 11,5 года колонии бывшей московской судье Кондрат

Гособвинение запросило 11,5 года колонии экс-судье Кондрат за посредничество во взятке

Гособвинение попросило суд приговорить бывшую судью московского Арбитражного суда Елену Кондрат к 11,5 года колонии за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, прокурор просит оштрафовать Кондрат на 254 миллиона рублей.

Фигурантке вменяется посредничество во взяточничестве. 10 июля в Мосгорсуде состоялось первое заседание по ее делу.

По данным следствия, в сентябре 2020 года судья в московском ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за решение о непривлечении к субсидиарной ответственности участников дела. Кондрат была помещена в СИЗО 28 апреля 2022 года. Ее забрали из больницы, где она лечилась от гипертонии и бронхиальной астмы.

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на исполнение определения Верховного суда (ВС) России от 18 апреля об избрании Кондрат меры пресечения в виде заключения под стражу.