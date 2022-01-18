Сына российского судьи обвинили в заказном убийстве своего водителя

Сын российского судьи Елены Кондрат предстанет перед судом по делу о заказном убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Николай Кондрат решил избавиться от своего водителя, который слишком много знал о его незаконных делах. Исполнителем убийства стал его друг Никита Мацнев, которому было обещано 10 тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Тело жертвы нашли в песчаном карьере в октябре 2020 года, уточнила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий. В убийстве обвиняются трое жителей Москвы 2001, 1996 и 1994 года рождения. Следствием установлено, что осенью 2020-го 19-летний обвиняемый, опасаясь разоблачения, заказал убийство знакомого, который выполнял его противоправные поручения. Его сообщники заманили жертву и нанесли несколько ударов ножом. После убийства они оттащили тело в лес и забросали ветками. Спустя некоторое время погибшего обнаружил прохожий.

Третий фигурант дела заключил сделку со следствием, и его судили в особом порядке в связи с признанием вины. Он был приговорен к 8,5 годам в колонии строгого режима.

24 ноября 2021 года председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Ей вменяется посредничество во взяточничестве.

Муж судьи Кондрат, бывший заместитель генерального прокурора Иван Кондрат, якобы пытался давить на следствие по делу их сына Николая, отмечает РЕН ТВ.