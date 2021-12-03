Российскую судью пять часов допрашивали по делу о взятке в 50 тысяч долларов

Судья Московского арбитражного суда Елена Кондрат пять часов провела на допросе по делу о взятке в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, подозреваемую доставили к следователю после обысков в двух ее квартирах. Ее адвокат Алексей Ковалев настаивает на отсутствии в действиях Кондрат состава и события преступления, произошедшее является провокацией. Согласно данным следствия, судья предложила коллеге Елене Махалкиной принять «нужное» решение по делу строительной компании. ФСБ России полгода занималась разработкой Кондрат, и в итоге осенью 2020 года ее задержали с поличным при передаче 50 тысяч долларов Махалкиной. Собственно, именно она сдала Кондрат, обратившись с заявлением в ФСБ.

Кондрат утверждает, что деньги она дала коллеге в долг на покупку квартиры. После дачи показаний ее отпустили без предъявления обвинения. Она остается в статусе подозреваемой. Адвокат собирается ходатайствовать о прекращения уголовного преследования Кондрат.

2 декабря в квартирах судьи и ее мужа, бывшего заместителя Генерального прокурора России Ивана Кондрата силовики провели обыски, изъяв телефоны и компьютеры.

Дело о взяточничестве против судьи возбудил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после того, как Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на привлечение Кондрат к уголовной ответственности.