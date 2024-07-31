Туриста нашли бездыханным в отеле Испании при загадочных обстоятельствах

Британского туриста нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах в Бенидорме

Британского туриста нашли бездыханным в отеле испанского Бенидорма при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает «Би-би-си».

21-летний Харви Домини поехал на отдых в Европу с друзьями. Вечером 16 июля молодые люди вышли из номера, а когда вернулись, обнаружили Домини лежащим на полу без сознания. На место вызвали скорую помощь, но врачи не смогли никак ему помочь.

Как пишет источник, патологоанатомы оказались не в силах установить причину трагедии. 29 июля стражи правопорядка начали расследование инцидента.

Ранее на Кипре турист напился с друзьями в номере отеля, упал с балкона и не выжил. Предположительно, мужчина приземлился на землю с высоты 10 метров.