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19:17, 31 июля 2024Путешествия

Туриста нашли бездыханным в отеле Испании при загадочных обстоятельствах

Британского туриста нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах в Бенидорме

Фото: @harvey.dominy

Британского туриста нашли бездыханным в отеле испанского Бенидорма при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает «Би-би-си».

21-летний Харви Домини поехал на отдых в Европу с друзьями. Вечером 16 июля молодые люди вышли из номера, а когда вернулись, обнаружили Домини лежащим на полу без сознания. На место вызвали скорую помощь, но врачи не смогли никак ему помочь.

Как пишет источник, патологоанатомы оказались не в силах установить причину трагедии. 29 июля стражи правопорядка начали расследование инцидента.

Ранее на Кипре турист напился с друзьями в номере отеля, упал с балкона и не выжил. Предположительно, мужчина приземлился на землю с высоты 10 метров.

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      Алина Черненко
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