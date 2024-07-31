У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль

У фигуранта дела генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin DB9 Coupe

У фигуранта дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко нашли премиальный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из решения суда, Aston Martin DB9 Coupe он получил во время развода с супругой. Также Михайленко получил 50 процентов компании «Консервпаклам», которая также фигурирует в уголовном деле экс-замминистра обороны.

Ранее при обыске у генерала Дмитрия Булгакова нашли картины с ним, экс-главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу и его заместителями в образах дворян и революционеров.

Дмитрия Булгакова арестовали по обвинению в коррупции. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы.