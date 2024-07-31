Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:14, 31 июля 2024Силовые структуры

У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль

У фигуранта дела генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin DB9 Coupe

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

У фигуранта дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко нашли премиальный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из решения суда, Aston Martin DB9 Coupe он получил во время развода с супругой. Также Михайленко получил 50 процентов компании «Консервпаклам», которая также фигурирует в уголовном деле экс-замминистра обороны.

Ранее при обыске у генерала Дмитрия Булгакова нашли картины с ним, экс-главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу и его заместителями в образах дворян и революционеров.

Дмитрия Булгакова арестовали по обвинению в коррупции. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Полковник ФСБ рассказала о подготовке сотрудниц женского отделения спецназа «Альфа»

      Три дрона ВСУ пытались ударить по региону России

      Зампред правительства российского региона отказался признать вину

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса позагорала в бикини в откровенной позе

      У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль

      В Госдуме решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

      На военном аэродроме в Кривом роге прозвучал взрыв

      Названа необычная секс-поза для яркого оргазма

      ВСУ пытались ударить по еще по одному российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше