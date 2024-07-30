У арестованного генерала Булгакова нашли необычные картины. Шойгу и его соратники изображены дворянами и революционерами

При обыске у генерала Дмитрия Булгакова нашли картины с ним, Шойгу и Ивановым

В местах жительства бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в коррупции, прошли обыски. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили дома у генерала армии картины, на которых изображены экс-глава оборонного ведомства Сергей Шойгу и его заместители в образах дворян и революционеров.

В сети появились фотографии полотен. На одном из них запечатлен сам Булгаков в форме офицера времен войны 1812 года, на другом — Шойгу вместе с чиновниками Минобороны. Одна из картин выполнена по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко. На ней бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета безопасности РФ изображен в роли русского полководца Михаила Кутузова. Бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов — в роли генерала Михаила Барклая де Толли. На картине также присутствуют экс-заместители министра обороны Тимур Иванов, Татьяна Шевцова и другие чиновники.

На другом полотне помимо Шойгу, Цаликова, Иванова и Шевцовой на фоне тачанки с пулеметом и знамен в форме красных командиров и комиссаров запечатлены бывшие заместители министра обороны, генерал-полковник Юрий Садовенко, генерал армии запаса Николай Панков, генерал армии Павел Попов, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, действующий замглавы Минобороны, генерал-полковник Александр Фомин и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), ни в квартире, ни в частном доме Булгакова не было наличных денег, дорогих шуб или украшений, а только коллекция наград и необычных картин. Сообщается также, что из квартиры накануне обысков могли вывезти дорогие итальянские трюмо.

В доме у Булгакова нашли звезду Героя России и более 70 медалей

По словам директор Ассоциации коллекционеров фалеристов «Истинные друзья фалеристики», полковника юстиции в отставке Сергея Бычкова, в ходе обысков следователи нашли у Булгакова большое количество орденов и медалей. Большая часть из них — это ведомственные награды.

Официальные государственные ордена и звания: звезда Героя Российской Федерации, три ордена «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степени. С красной ленточкой и желтой полоской — это орден Александра Невского, государственная награда Российской Федерации Сергей Бычков директор Ассоциации коллекционеров фалеристов «Истинные друзья фалеристики»

Всего в доме у генерала обнаружили более 70 наград. Среди них оказались орден «За военные заслуги», орден Почета и советский орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени. Также в жилище Булгакова был знак «Заслуженного военного специалиста», премии Суворова и Жукова.

«Также медали: "60 лет Вооруженных Сил", "70 лет Вооруженных Сил", "850-летие Москвы", ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации, которых на сегодняшний день более 150», — рассказал специалист, добавив, что многие из этих медалей разового действия, но некоторые оказались действующими.

В заключение фалерист обратил внимание, что среди найденных у Булгакова медалей были награды разных родов войск, которыми разрешено награждать представителей других ведомств за содействие, сотрудничество.

Булгаков зарабатывал более 15 миллионов рублей, а на его жену были оформлены три участка

Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год. В армии он отвечал за обеспечение войск. 26 июля стало известно о задержании и аресте генерала по делу о коррупции. Его заподозрили в растрате, откатах и подмене мяса для бойцов.

Согласно последней опубликованной декларации, в 2018 году высокопоставленный военный заработал 15,2 миллиона рублей. При этом большая часть имущества была записана на его жену, которая за тот же год заработала всего 226 тысяч рублей. Вместе с ней он владеет квартирой свыше 109 квадратных метров.

На супруге также числятся три земельных участка общей площадью почти три тысячи квадратных метров. Но одном из них располагается жилой дом площадью 620 квадратных метров. Также на жене числится иномарка Lexus.

Анализ данных за другие годы показывает, что через несколько лет после начала работы в Минобороны, в 2010-2011 годах у Булгакова был зафиксирован резкий рост дохода. В 2009 году его общий годовой доход составил 1 648 710 рублей, в 2010-м — 9 495 705 рублей, а в 2011-м — 18 147 933 рубля.