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15:40, 26 июля 2024Силовые структуры

На жену задержанного экс-замминистра обороны оформили три земельных участка

«Лента.ру»: на жену задержанного Булгакова оформили три земельных участка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На жену задержанного экс-замминистра обороны России генерала Дмитрия Булгакова было оформлено три земельных участка общей площадью почти три тысячи квадратных метров. Соответствующую информацию выяснила «Лента.ру» на основе анализа данных из деклараций чиновника.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что Булгакова взяли под стражу по делу о коррупции. Уточнялось, что он помещен в СИЗО «Бутырка» в Москве. Сейчас силовики проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших его противоправной деятельности.

В последней опубликованной декларации дохода Булгакова от 2019 года общий годовой доход чиновника зафиксирован в размере 15 243 973,25 рубля. Его жена, согласно документам, задекларировала доход в размере 225 943,54 рубля. Кроме того, в 2019 году супруга Булгакова сообщила о владении легковым автомобилем марки Toyota.

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Согласно декларации, в 2019 году Булгаков имел в долевой собственности квартиру площадью 109,5 квадратного метра. У его супруги, в свою очередь, были зарегистрированы три земельных участка (163, 321 и 2270 квадратных метров), жилой дом площадью 621,8 квадратного метра и квартира площадью 109,5 квадратного метра в долевой собственности.

Анализ данных за другие годы показывает, что через несколько лет после начала работы в Минобороны, в 2010-2011 годах у Булгакова был зафиксирован резкий рост дохода. В 2009 году его общий годовой доход составил 1↓648 710 рублей, в 2010-м — 9 495 705 рублей, а в 2011-м — 18 147 933 рубля.

Булгаков занимал должность заместителя Министра обороны России в 2008-2022 годы. В сентябре 2022 года его освободили от должности.

24 июля сообщалось, что бизнесмену Андрею Чеснокову запросили девять лет и десять месяцев колонии за хищения у Минобороны.

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      Варвара Кошечкина
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