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16:55, 31 июля 2024Бывший СССР

Украина возглавила рейтинг стран Восточной Европы с самыми криминальными городами

Днепр и Одесса возглавили рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина возглавила рейтинг стран Восточной Европы с самыми криминальными городами. Днепр и Одесса заняли первые два места в чарте портала Numbeo.

Согласно оценке пользователей портала, криминальный индекс Одессы составляет 54,5 пункта, а индекс Днепра — 54,2 пункта. Третье место занимает Минск с 51,7 пункта. Столица Украины находится на шестой строчке рейтинга с криминальным индексом 45,5 пункта.

В соответствии с правилами взвешивания индекса, диапазон от 40 до 60 пунктов оценивается как умеренный уровень криминальной активности.

Ранее украинские власти освободили 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах Вооруженных сил Украины. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, однако части из них было отказано по состоянию здоровья.

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      Глеб Палехов
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