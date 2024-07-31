Днепр и Одесса возглавили рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы

Украина возглавила рейтинг стран Восточной Европы с самыми криминальными городами. Днепр и Одесса заняли первые два места в чарте портала Numbeo.

Согласно оценке пользователей портала, криминальный индекс Одессы составляет 54,5 пункта, а индекс Днепра — 54,2 пункта. Третье место занимает Минск с 51,7 пункта. Столица Украины находится на шестой строчке рейтинга с криминальным индексом 45,5 пункта.

В соответствии с правилами взвешивания индекса, диапазон от 40 до 60 пунктов оценивается как умеренный уровень криминальной активности.

Ранее украинские власти освободили 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах Вооруженных сил Украины. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, однако части из них было отказано по состоянию здоровья.