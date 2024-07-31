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13:26, 31 июля 2024Россия

Украина за сутки провела восемь контратак в зоне СВО

Минобороны: российские войска за сутки отразили восемь контратак Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки провели восемь контратак в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что все контратаки были успешно отражены военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России.

Из ежедневной сводки оборонного ведомства следует, что больше всего контратак штурмовых групп противника удалось отразить в зоне ответственности подразделений российской группировки войск «Центр».

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 100-миллиметровую пушку "Рапира"», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Волчье в Донецкой народной республике. Также в том районе боевых действий удалось отразить восемь контратак.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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