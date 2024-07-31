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13:06, 31 июля 2024Путешествия

Упавший с неба на девушку россиянин объяснил инцидент фразой «метра не хватило»

Рухнувший на девушку в Башкирии парапланерист попал в зону турбулентности

Фото: Elliott Ledain / Unsplash

Парапланерист, рухнувший на девушку в горах Башкирии, объяснил инцидент фразой «метра не хватило». Подробностями происшествия россиянин поделился в разговоре с 360.

Упавший с неба на туристку мужчина отметил, что выбирал площадку для приземления с меньшим количеством людей, но случайно попал в зону турбулентности.

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«Летательный аппарат начал терять подъемную силу и просто падать, — пояснил он. — Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку».

Россиянин заявил, что при приземлении задел пострадавшую в районе грудной клетки. Медики увезли ее в больницу в шоковом состоянии. «Я сегодня звонил девушке, — добавил он. — Она сказала, что никаких переломов нет, только ушиб».

По словам мужчины, он готов возместить туристке моральный ущерб. Более того, парапланерист уже отправил ей деньги на лекарства. Также он сообщил, что у него болит правая рука, поэтому в ближайшее время он поедет к травматологу.

Ранее турист врезался на параплане в скалу и погиб на глазах отдыхающих в Турции. 62-летний Фрэн Лалли (Frank Lally) неверно совершил одиночный прыжок на параплане в турецкой курортной деревне Олюдениз.

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      Фариза Бацазова
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