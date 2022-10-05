Турист врезался на параплане в скалу и погиб на глазах отдыхающих в Турции

The Sun: турист из Великобритании погиб в турецком Олюденизе во время полета на параплане

Турист из Великобритании погиб на параплане в горах Турции. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По информации издания, 62-летний Фрэн Лалли (Frank Lally) неверно совершил одиночный прыжок на параплане в турецкой курортной деревне Олюдениз. Пожилой мужчина находился на стартовой площадке, расположенной на горе Бабадаг на высоте 1900 метров над уровнем моря.

Отмечается, что во время полета отдыхающий врезался в скалу, находящуюся под стартовой площадкой — это случилось на глазах у нескольких людей, которые сразу вызвали экстренные службы.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Они доставили пострадавшего британца в государственную больницу Фетхие. Однако спасти туриста не удалось, он скончался от полученных травм. Власти Турции уже начали расследование, чтобы установить причину гибели.

Ранее в сентябре российский парапланерист погиб в горах Варзобского района Таджикистана. Отмечается, что 38-летний житель Санкт-Петербурга Павел Чернов потерял равновесие во время полета и уже не мог управлять летательным аппаратом.